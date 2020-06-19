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Против Алеся Круткина сфабриковали новое дело

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  • 19.06.2020, 12:45
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Против Алеся Круткина сфабриковали новое дело
Алесь Круткин

Активист «Европейской Беларуси» проведет в тюрьме месяц?

Против активиста гражданской кампании «Европейская Беларусь», блогера Алеся Круткина сфабриковали новое дело, отвезли из Минска в Полоцк, где и прошел новый суд, сообщает пресс-служба кампании.

Активисту «Европейской Беларуси» дали еще 15 суток административного ареста, которые он будет отбывать в изоляторе в райцентре.

Статью по которой осудили активиста не удалось узнать, так как суд был закрытый, вероятно это 23.34 КоАП РБ.

Напомним, Алесь Круткин был осужден на 15 суток административного ареста 4 июня по статье 23.34 КоАП РБ, после участия в легальном пикете. Накануне, 3 июня в доме видеоблогера прошел обыск.


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