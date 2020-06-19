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Леонид Кулаков: Народ берет реванш

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  • 19.06.2020, 12:50
  • 4,938
Леонид Кулаков: Народ берет реванш
Леонид Кулаков

Сейчас мы наблюдаем настоящую агонию режима.

Активист гражданской кампании «Европейская Беларусь» Леонид Кулаков высказался пресс-службе кампании о том, что происходит в стране:

- То, что творит и делает Лукашенко – это мне напоминает дохлых мух к осени, которые перед смертью больно кусаются. Вот так и с Лукашенко. Он это все делает от неизбежности, зная, что его режиму не долго осталось.

Лукашенко с пафосом заявил, что в его поддержку собрано полтора миллиона подписей, якобы. Хотелось бы посмотреть, кто из этих полутора миллиона выйдет в его поддержку по доброй воле, как это вчера сделали беларусы в поддержку своих кандидатов. Никто не станет «живой цепью» за Лукашенко, потому что таких людей попросту нет.

Нет никаких сомнений, что на сей раз белорусский народ берет реванш. Дело времени и наше время на подходе.


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