В Беларуси снова занялись «тунеядцами»: проводится «актуализация базы данных» 24 19.06.2020, 12:57

8,232

Фото: bortnikau.livejournal.com

Власти нарываются на новые протесты?

По информации «Салiдарнасцi», жители Оршанского района начали получать уведомления от местных властей.

«В связи со вступлением в силу декрета №3 «О содействии занятости населения» в Оршанском районе проводится работа по актуализации базы данных», – отмечается в уведомлении, которое некоторые оршанцы получили по почте.

Чиновники предлагают белорусам, работающим за границей, предоставить в исполком документы, «подтверждающие факт занятости с иностранным нанимателем».

Студенты, обучающиеся за рубежом должны предоставить справки с места учебы, а белорусы, уволенные с места работы, трудовую книжку и справку от нанимателя.

Эти и другие категории граждан могут быть исключены из так называемой «базы тунеядцев», если предоставят чиновникам нужные документы.

Напомним, что скандальный декрет №3 в 2017 году вызвал массовые протесты белорусов как в Минске, так и регионах Беларуси.