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МИД Литвы вызвал «на ковер» представителя РФ

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  • 19.06.2020, 13:13
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МИД Литвы вызвал «на ковер» представителя РФ
Фото: charter97.org

Накануне Сейм единогласно осудил попытки Кремля переписать историю.

МИД Литвы в четверг заявил представителю посольства России протест в связи с попытками РФ реабилитировать пакт Молотова-Риббентропа и его тайные протоколы.

Об этом сообщает "Европейская правда", ссылаясь на официальное сообщение МИД Литвы.

Представителю посольства РФ выразили глубокую обеспокоенность в связи с законопроектом на рассмотрении в Госдуме России, целью которого является отмена решения Съезда народных депутатов СССР 1989 года о признании тайных протоколов пакта Молотова-Риббентропа юридически необоснованными и недействительными, сообщил МИД Литвы.

Заместитель министра иностранных дел Далюс Чекуолис обратил внимание на то, что "попытка реабилитировать двух диктаторов неоднократно осуждалась не только международным сообществом, но и самой Россией".

Он также выразил надежду, что Думе РФ хватит мудрости отклонить проект, который возвращает Россию в тоталитарное прошлое.

Накануне парламент Литвы единогласно осудил попытки России переписать историю в связи с зарегистрированной в Госдуме инициативой.

В министерство иностранных дел Эстонии вызвали посла России из-за предложение Госдумы об отмене решения осудить пакт Молотова - Риббентропа.


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