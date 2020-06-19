Минчанка нарисовала картину, посвященную вчерашним протестам 9 19.06.2020, 13:23

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Пикет солидарности 18 июня уже увековечивают в народном творчестве.

Вчера в Минске прошел многотысячный Пикет солидарности. Люди выстроились в живую цепь на несколько километров, от Площади Якуба Коласа до вокзала. Акция продолжалась около семи часов, с 18.00 до часа ночи.

Минчанка нарисовала картину, посвященную массовым протестам 18 июня в столице, пишет телеграм-канал «Баста!».

«Только с мольберта сняла. Сохнет масло. Название - «Обычный летний вечер в родном городе», - написала она.

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