Минчанка нарисовала картину, посвященную вчерашним протестам

Минчанка нарисовала картину, посвященную вчерашним протестам9
- 19.06.2020, 13:23
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Пикет солидарности 18 июня уже увековечивают в народном творчестве.
Вчера в Минске прошел многотысячный Пикет солидарности. Люди выстроились в живую цепь на несколько километров, от Площади Якуба Коласа до вокзала. Акция продолжалась около семи часов, с 18.00 до часа ночи.
Минчанка нарисовала картину, посвященную массовым протестам 18 июня в столице, пишет телеграм-канал «Баста!».
«Только с мольберта сняла. Сохнет масло. Название - «Обычный летний вечер в родном городе», - написала она.
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