Путин назвал Польшу «виновницей в развязывании Второй мировой войны» и оправдал оккупацию стран Балтии 34 19.06.2020, 13:41

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Вячеслав Молотов и Иоахим фон Риббентроп пожимают руки после подписания пакта

Глава РФ написал историческую статью.

Президент РФ Владимир Путин опубликовал в американском журнале National Interest статью, в которой дал оценку событиям Второй мировой войны и назвал «причины» ее генезиса, пишет «Новое время».

Статья вышла под названием «Фактические уроки 75-й годовщины Второй мировой войны». Путин утверждает, что писал статью на базе архивных документов.

В подводке к статье президент РФ заявил о попытках европейских политиков (особенно руководства Польши) положить под сукно факт «Мюнхенского сговора».

По мнению Путина ответственность за развязывание войны лежит на всех мировых державах, «каждая из которых совершила роковые ошибки, высокомерно полагая, что может перехитрить всех».

Последствия Первой мировой войны стали коренными причинами начала Второй мировой. В частности, Версальский договор был несправедлив и ущемлял жизненные интересы Германии, фактически ограбив ее. Версальско-Вашингтонскую систему мирового порядка Путин фактически трактует как «ущербную».

Неизбежной войну сделал Мюнхенский сговор западных стран с Германией, СССР же, по мнению Путина, был единственной страной, заинтересованной в сохранении Чехословакии.

Комментируя события в Мюнхене Путин заявил, что «в отличие от многих европейских лидеров того времени, Сталин не запятнал себя встречей с Гитлером».

Говоря о Польше, Путин заявил, что Варшава вместе с Германией взялась расчленить Чехословакию.

Президент РФ считает, что Советский Союз, исходя из своих международных обязательств, пытался предотвратить трагедию, но Польша же, преследуя свои интересы, всеми силами препятствовала созданию системы коллективной безопасности в Европе.

«Сегодня европейские политики и, в частности, польские лидеры хотят положить мюнхенский сговор под сукно. Почему? Тот факт, что их страны когда-то нарушили свои обязательства и поддержали мюнхенский сговор — не единственная причина. Другая причина заключается в том, что несколько неловко вспоминать, что в те драматические дни 1938 года Советский Союз был единственным, кто встал на защиту Чехословакии», — считает Путин.

Сделку между Гитлером и Сталиным, оформленную в пакте Молотова-Риббентропа Путин назвал необходимостью и не считает, что она стала главной причиной Второй мировой.

«Утверждать так — несправедливо… Запад хотел оставить СССР один на один с Гитлером… В 1989 году Советский Союз официально осудил секретные протоколы к пакту, но западные страны не спешат каяться. Материалы о тайных англо-германских переговорах не рассекречены до сих пор», — пишет Путин.

Продолжая развивать мысль о вине Польши Путин заявил, что Варшава помешала СССР, Великобритании и Франции заключить военный союз против Гитлера.

Сталин ввел войска в восточные области Второй Речи Посполитой для того, чтобы предотвратить выход Вермахта на подступы к Минску. По мнению Путина, это была попытка обеспечить безопасность СССР.

Комментируя захват Литвы, Латвии и Эстонии, Путин заявил, что он «прошел в полном соответствии с международным правом и с согласия властей этих стран».

«Вторая мировая война — результат роковой цепи событий, государственного эгоизма, трусости и потакания агрессору, а не двухдневного визита Риббентропа в Москву», — уверен Путин.

Статья Путина опубликована за несколько дней до парада Победы в Москве, который из-за пандемии коронавируса был перенесен с 9 мая на 24 июня.