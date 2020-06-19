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Родилось новое поколение свободных белорусов

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  • Арсений Дедок
  • 19.06.2020, 13:44
  • 3,162
Родилось новое поколение свободных белорусов
Арсений Дедок

Перед нами сейчас сложный выбор.

Я видел, как родилось новое поколение свободных белорусов, и я горжусь этим! Мое поколение оказалось не самым слабым в истории и проявило себя достойно. Они стояли до последнего, и я сам ушел одним из последних.

Я гулял по пустынным улицам Минска, и чувство победы уже текло по всем венам и артериям. И отголоски аплодисментов и криков распространились по всему центру. Город на вечер стал нашим. Очередной раз.

Сегодня мы вступили на очень интересный путь, путь к истинной свободе. Однажды, если вы попробуете это, то каждый день вам захочется просыпаться и засыпать под кайфом свободы. Идите по проспекту и просто радуйтесь и верьте, что все обязательно сработает. И не важно, кто твой кандидат. Главное - быть свободным и не бояться идти дальше, даже если впереди милицейские автобусы и автозаки.

Перед нами сейчас сложный моральный выбор. Оставаться или возвращаться. Я за то, чтобы остаться. Двигаться вперед и к победе, чтобы этот вечер продолжился без страха.

Арсений Дедок, пресс-служба гражданской кампании «Европейская Беларусь»


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