Вакарчук вышел из собственной фракции «Голос» 19.06.2020, 13:54

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Фото: Униан

18 июня Верховная Рада Украины не поддержала его досрочное прекращение депутатских полномочий.

Народный депутат Украины Святослав Вакарчук вышел из состава фракции «Голос». Об этом в сессионном зале объявил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, пишет «Униан».

Внефракционный народный депутат Антон Поляков написал в своем Telegram-канале, что Вакарчук «таки нашел способ обойти голосование по его уходу». «Святослав просто написал заявление о выходе из фракции «Голос», которое только что Разумков огласил на заседании парламента. Так как Вакарчук избрался не по мажоритарке, а по списку, за этим последует лишение его депутатского мандата», - отметил Поляков.

Вакарчук избирался в парламент по общегосударственному многомандатному округу от партии «Голос», № 1 в списке.

11 июня Вакарчук заявил, что зарегистрировал заявление о сложении полномочий народного депутата.

Вместе с тем он подчеркнул, что это решение никоим образом не означает, что он прекращает политическую деятельность или деятельность в партии «Голос».

18 июня Верховная Рада не смогла досрочно прекратить депутатские полномочия Вакарчука.

Вакарчук слагает мандат уже второй раз - он был избран в Верховную Раду в 2007 году от блока «Наша Украина - Народная самооборона», однако в 2008 году добровольно сложил депутатские полномочия.