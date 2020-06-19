Певица Лера Яскевич: Горжусь нашим народом, который выходит и высказывает свою позицию 1 19.06.2020, 14:00

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Лера Яскевич

Хватит молчать.

Известная белорусская певица Лера Яскевич поддержала всех тех, кто борется за свободу. Она опубликовала свое обращение в Instagram.

«Горжусь нашим народом, который выходит и высказывает свою позицию. Не бойтесь высказывать в соцсетях, не бойтесь выходить на улицу, ведь у нас сейчас будут проходить легальные митинги. Даже наблюдая за вчерашней цепью, где огромное количество людей вышло поддержать задержанных, я не хочу молчать, а хочу поддерживать всех тех, кто борется за свободу и независимость нашей страны», — заявила она.