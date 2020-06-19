Певица Лера Яскевич: Горжусь нашим народом, который выходит и высказывает свою позицию

Певица Лера Яскевич: Горжусь нашим народом, который выходит и высказывает свою позицию1
- 19.06.2020, 14:00
- 2,321
Хватит молчать.
Известная белорусская певица Лера Яскевич поддержала всех тех, кто борется за свободу. Она опубликовала свое обращение в Instagram.
«Горжусь нашим народом, который выходит и высказывает свою позицию. Не бойтесь высказывать в соцсетях, не бойтесь выходить на улицу, ведь у нас сейчас будут проходить легальные митинги. Даже наблюдая за вчерашней цепью, где огромное количество людей вышло поддержать задержанных, я не хочу молчать, а хочу поддерживать всех тех, кто борется за свободу и независимость нашей страны», — заявила она.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Я не могу не замечать то, что лежит на поверхности, и то, что происходит сейчас на улицах. что-то глубоко внутри трепещет каждый раз, когда я вижу очередное видео. Дорогие. А в данном случае мои белорусские подписчики. Я не знаю почему вы следите за мной, но если мы с вами похожи, просто хочу протранслировать одну вещь, о которой не могу не сказать, потому что всеми фибрами ощущаю свою ответственность и обязанность. Я прошу вас о вашей ответственности перед страной и перед самим собой. Не пренебрегайте возможностью проголосовать. Я не прошу делать это за кого-то конкретного, нет. Я призываю вас проголосовать за перемены.