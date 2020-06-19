Нашлось объяснение феномену «быстрого взгляда» Леонардо 3 19.06.2020, 14:07

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Ученые сравнили взгляд художника с современной фототехникой.

Швейцарский исследователь Дэвид С. Тайлер изучил работы Леонардо Да Винчи и нашел объяснение уникальному зрению мастера, которое позволяло ему запечатлеть уникальные моменты жизни, пишет «Популярная механика».

Для того чтобы обнаружить, что у стрекозы передние и задние крылья не совпадают, нужна современная фототехника, позволяющая разделять изображения на отдельные кадры. Леонардо смог нарисовать это задолго до ее появления, используя только свое зрение, которое исследователи называют «быстрым взглядом». Именно эта особенность позволила мастеру увидеть множество мимолетных моментов, которые затем превратились в шедевры живописи.

Улыбка Мона Лиза такая загадочная, поскольку она отображает момент, когда эта улыбка только начинает появляться на ее лице. И зрение Леонардо уловило этот момент — считает Тайлер.

Исследователь применил в своих изысканиях относительно уникального зрения художника диапазон FFF — частоту слияния мерцания. Его можно сравнить с частотой кадров. При обычном зрении «кадры» собираются в целую картину, но зрение Леонардо позволяло ему «заморозить» отдельные карты, вычленив особенный момент. Исследователь в этой связи приводит в пример и некоторых игроков в бейсбол, чье зрение позволяет им видеть даже отдельные швы на летящем на них с высокой скоростью мяче.

Ученый выяснил, что Леонардо, для того чтобы увидеть разницу в крыльях стрекозы должен был иметь диапазон FFF от 50 до 100 кадров в секунду. Обычный человек имеет диапазон в районе 20−40 кадров в секунду. Но, по словам ученого, пока остается загадкой, если такое зрение является генетическим даром или его можно развить.