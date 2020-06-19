Дальше действовать будем мы 5 19.06.2020, 14:29

3,322

Фото: «Белсат»

Мы – 97%!

Вчерашняя акция была как глоток свежего воздуха. Мы вместе! Мы – 97%! Участница вчерашней акции пишет о том, что будет дальше, сообщает Telegram-канал «Баста!».

«Я вчера участвовала в пикете солидарности и хочу высказаться по поводу ситуации в стране, - пишет наша читательница. - Мне 23 года. Сама из райцентра, сейчас живу в Минске.

Что я видела в школе? Как директор распределяет премии учителям не за заслуги, а по лояльности. Как одни учителя на чистом энтузиазме проводят факультативы, потому что у них душа болит за образование детей. И как другие учителя "забивают" на всех учеников, потому что "ну, за такие копейки нет смысла стараться". Или как третьи гнобят слабых учеников, а потом идут фальсифицировать выборы.

Что я видела в университете? Как рисуют зачёты за походы на брсмовские мероприятия. Как из всего преподавательского состава только 3-4 человека доносили настоящие знания, а не приходили отбубнить лекцию. "Ну, за такие копейки нет смысла стараться".

Что я видела в семье? Нищенскую пенсию бабушки. Мизерную зарплату мамы, работающей в госорганизации, в разы меньше, чем пенсия дедушки-военного.

Я видела, как увольняют неугодных, невероятно образованных людей из системы образования из-за их политических взглядов.

Я видела полную покорность и смирение перед судьбой.

Я слышала, как парень говорил, что "1000 долларов - это невероятная зарплата, как я смогу с тобой быть, если у меня 250 максимум будет".

Я знаю, как моя бабушка месяцами не может записаться в поликлинику, потому что нет талонов.

Я знаю, что в городской амбулатории постоянно не хватает реактивов. И иногда результаты анализа ставят исходя из "вроде молодой и здоровый, значит, всё в норме".

Я провожала своих друзей, уезжающих в Польшу, Литву и Россию, потому что там жизнь будет лучше и достойнее.

Но у меня оставалась надежда, что это не навсегда.

В последние месяцы люди вокруг совершенно преобразились. Они, действительно, почувствовали себя Людьми, они тоже не хотят мириться с произволом властей, жалкими зарплатами, видеть, как наша экономика тонет, как рассеивается население по соседним странам в поисках лучшей доли.

Мы - жители Беларуси - хотим жить и работать в свободной стране, мы хотим получать должности и премии по заслугам, а не по прихоти начальства. Мы хотим, чтобы с нашим мнением считались. Мы хотим, чтобы депутаты отвечали за свои слова, а не сидели в квартирах, полученных за наши налоги. Мы хотим видеть своих кандидатов в президенты на свободе. Мы хотим нового президента. И мы будем стоять за свою свободу!

Вчерашняя акция была как глоток свежего воздуха. Мы вместе! Мы - 97%!

Нам уже стали тесны одежды, сшитые вами для нас одежды,

И вот мы пришли сказать вам о том, что дальше…

Дальше

Действовать

Будем

Мы!»

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.