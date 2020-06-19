ЕС призвал Минск немедленно освободить Виктора Бабарико и его сына 16 19.06.2020, 14:27

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В Брюсселе пристально наблюдают за ситуацией в Беларуси.

Евросоюз призвал власти Беларуси немедленно освободить кандидата на пост президента страны Виктора Бабарико и его сына и обеспечить реальные конкурентные условия в предвыборной кампании. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении представителя внешнеполитической службы ЕС, сообщает "Интерфакс".

"ЕС призывает белорусские власти немедленно освободить Виктора Бабарико и его сына Эдуарда из предварительного заключения и гарантировать полное соблюдение верховенства закона, включая право на честное и прозрачное расследование и право на адвоката", - говорится в заявлении.

Главный соперник диктатора Лукашенко на этих выборах был задержан утром 18 июня, когда вместе с сыном Эдуардом Бабарико направлялся в ЦИК сдать собранные подписи. За выдвижение кандидатом в президенты Виктора Бабарико подписались около полумиллиона белорусов.

Независимые эксперты и правозащитники убеждены, что уголовное преследование Виктора Бабарико - исключительно политическая расправа.