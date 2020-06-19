Известная баскетболистка: Я за честные выборы! Верните нам эту возможность! 19.06.2020, 14:39

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Елена Левченко

Фото: fiba.com

Елена Левченко поддержала Виктора Бабарико.

Одна из лучших баскетболисток в истории Беларуси Елена Левченко поддержала задержанного вчера претендента на пост президента Виктора Бабарико, пишет tut.by.

"Я за честные выборы! Верните нам эту возможность!", - написала Левченко на своей странице в Instagram, сопроводив пост фотографией Виктора Бабарико.

Также Левченко разместила фотографию с акции солидарности и опубликовала логотип кампании Бабарико.