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Известная баскетболистка: Я за честные выборы! Верните нам эту возможность!

  • 19.06.2020, 14:39
  • 1,239
Известная баскетболистка: Я за честные выборы! Верните нам эту возможность!
Елена Левченко
Фото: fiba.com

Елена Левченко поддержала Виктора Бабарико.

Одна из лучших баскетболисток в истории Беларуси Елена Левченко поддержала задержанного вчера претендента на пост президента Виктора Бабарико, пишет tut.by.

"Я за честные выборы! Верните нам эту возможность!", - написала Левченко на своей странице в Instagram, сопроводив пост фотографией Виктора Бабарико.

Также Левченко разместила фотографию с акции солидарности и опубликовала логотип кампании Бабарико.


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