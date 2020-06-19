Вероника Цепкало поддержала Виктора Бабарико и его сына 19.06.2020, 15:33

Вероника Цепкало

Cупруга возможного кандидата в президенты Беларуси высказала слова солидарности и поддержки.

Супруга претендента в президенты Валерия Цепкало выразила поддержку Виктору Бабарико и его сыну Эдуарду, которые накануне были отправлены властями за решетку, пишет «Салiдарнасць».

Вероника Цепкало разместила в Facebook фото профиля с отметкой в поддержку сильнейшего претендента на пост президента. И подписала: «Виктор Дмитриевич, Эдуард – мы с вами».

За пару часов пост собрал более 500 лайков: неравнодушные выражают благодарность и пишут слова поддержки.

Отметим, накануне вечером претендент на президентский пост Валерий Цепкало с супругой также присутствовали на акции солидарности в Минске.

– Я, конечно, не мог остаться в стороне и не присоединиться, так как я разделяю вашу позицию, – написал претендент в кандидаты, собравший более 100 тысяч подписей, в соцсетях. – И мое присутствие в центре Минска – это солидарность с Гражданами Республики Беларусь, поддержка права выражать свои чувства, говорить открыто. Дорогие сограждане, мне бесконечно приятно осознавать, что вы готовы отстаивать свои главные ценности! Благодарю вас за это. Мы вместе!