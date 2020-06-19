Ученые выяснили, что мужчины-кошатники нравятся женщинам меньше остальных 17 19.06.2020, 15:38

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Специалисты опросили 1500 девушек в возрасте от 18 до 24 лет.

Группа американских ученых выяснила, что мужчины, которые любят кошек, менее привлекательны в глазах молодых женщин. Исследование опубликовано в журнале Animal, пишет «Нож».

Специалисты опросили 1500 девушек в возрасте от 18 до 24 лет. Им показывали снимки разных парней: на одних они держали на руках кота, а на других были одни. Девушкам нужно было по фотографии оценить, есть ли у этих парней такие качества, как доброжелательность, экстраверсия, сознательность, невротичность.

Большинство девушек ответили, что мужчины с котом кажутся им дружелюбными, но невротичными и менее мужественными. Отношения с ними они бы заводить не стали. Но тот же самый мужчина без кота другой женщиной воспринимался как сдержанный и уверенный в себе.

Предыдущие исследования показали, что мужчина с собакой кажется женщинам привлекательнее и сексуальнее, чем без нее. Именно поэтому ученые решили проверить, как девушки воспринимают мужчин с котами.