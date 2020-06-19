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Минчанка об акции солидарности: Это был самый лучший день в моей жизни!

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  • 19.06.2020, 15:46
  • 3,811
Минчанка об акции солидарности: Это был самый лучший день в моей жизни!
Фото: tut.by

Перемены в Беларуси уже очень близки.

Это был самый лучший день в моей жизни! Минчанка впервые пришла на акцию протеста и рассказала о своих ощущениях Telegram-каналу "Баста!".

"Такой эйфории я не испытывала никогда, - пишет она. - Это был самый лучший день в моей жизни!

Я никогда не интересовалась политикой, но сейчас уже, наверное, настало и моё время, потому что всё достало. Достал трёхпроцентный дедуля-таракашка и все его подпевалы со своими порядками.

Вчера пошла на проспект, даже не зная, чем все закончится, просто на эмоциях. Там уже я поняла, что всё будет хорошо, что нас много, что мы - силища! Никогда в жизни я не видела в одном месте столько радости, уверенности и бесстрашия одновременно.

Я уверена, что теперь перемены в Беларуси уже очень близки, а точнее, они уже пришли, ведь люди проснулись и не собираются больше сидеть как мыши под веником. Никогда больше так не будет! Скорее, возьмем этот веник и сметем и таракана, и всю пыль и грязь, которой он покрыл нашу любимую страну".

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.


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