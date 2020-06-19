Николай Козлов: Приходите сегодня на пикет солидарности, 18.00, площадь Якуба Коласа, Минск 24 19.06.2020, 15:57

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Фото: «Наша Ніва»

Нас - абсолютное большинство.

Акции солидарности в Беларуси должны продолжаться. Об этом в интервью Charter97.org заявил один из кандидатов протеста, лидер Объединенной гражданской партии Николай Козлов:

- На мой взгляд, мы должны продолжать действовать в соответствии с желанием народа добиваться справедливости - каждый день.

И сегодня я со своей командой опять выйду на пикет солидарности. Он начнется в 18.00, там же - на площади Якуба Коласа возле Белгосфилармонии. Он абсолютно легален, у нас есть законное право его проводить. Мы делаем все строго в соответствии с Избирательным кодексом. Это будет пикет по сбору подписей, но тематический: он будет касаться и вопросов независимости Беларуси, и остановки репрессий, и солидарности с людьми, которые, будучи невиновными, лишены свободы.

Пожалуйста, приходите на него все, кто слышит меня! Потому что нас должно становиться все больше и больше. Ведь мы хотим не так уж много: мы хотим справедливости. И мы вправе требовать от власти справедливости.

Мы хотим честных выборов, хотим честного отношения к политическим оппонентам. Мы хотим сами управлять своей жизнью. И люди вправе этого требовать. Потому что государство - это не Лукашенко, государство - это белорусский народ, который содержит на свой налоги всю эту «вертикаль».

Поэтому сегодня в 18.00 в Минске на площади Якуба Коласа возле Белгосфилармонии снова начнется легальный пикет. И мы воспользуемся этой возможностью высказать свое мнение и выдвинуть свои требования.

Я абсолютно убежден - и вчерашний день это показал - что нас абсолютное большинство. Друзья мои, мы - сильны! Нас - абсолютное большинство. Мы в состоянии бороться с любым режимом. Поэтому давайте бороться!

Этот год дает нам окно возможностей. И мы должны этими возможностями воспользоваться. Как когда-то ими воспользовались страны Балтии. А мы решили, что все «упало нам с неба». В результате мы упустили время и каждый из нас потерял 26 лет жизни. Мы - не вечны, у нас не девять жизней, и эту ошибку надо исправлять уже сегодня.

Давайте перестанем прожигать свою жизнь в пользу Лукашенко и вспомним о своих интересах. Это в первую очередь в наших интересах - жить в нормальной, цивилизованной благополучной стране.