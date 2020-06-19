Святослав Вакарчук объяснил, почему покинул фракцию «Голос» 1 19.06.2020, 15:59

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СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК

ФОТО: УНИАН

Накануне Верховная Рада Украины отказалась лишить его мандата.

Народный депутат Украины Святослав Вакарчук заявил в Facebook 19 июня, что его выход из фракции "Голос" – формальный шаг, пишет "Гордон".

Он напомнил, что накануне Верховная Рада отказалась лишить его мандата, и поблагодарил депутатов, которые голосовали за.

"Я искренне благодарю каждого депутата, который проголосовал за. Это было проявлением уважения к моему решению. Поскольку своих решений я не меняю, то единственный выбор, который ВР мне оставила по закону, – это: сначала выйти из фракции, а затем быть исключенным съездом партии из избирательного списка, что, согласно Конституции, автоматически приведет к потере мной депутатского мандата", – объяснил Вакарчук.

По его словам, такой способ досрочного прекращения депутатских полномочий вынужденный.

"Мне жаль, что часть парламентариев оставила мне именно этот вариант. Но это уже их ответственность", – сказал Вакарчук.