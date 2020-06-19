Дочь Виктора Бабарико: До глубины души тронута «цепью солидарности» 10 19.06.2020, 16:18

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Эмоциональное обращение дочери потенциального кандидата в президенты.

Дочь Виктора Бабарико Мария, которая сейчас живет в Австралии, впервые публично прокомментировала события, происходящие с ее отцом и братом, которые были вчера задержаны и сейчас находятся в СИЗО КГБ. В своем Facebook она написала пост, в котором обращается к родным и друзьям, а также сотрудникам правоохранительных органов:

«Мои дорогие друзья и близкие,

Как многие из вас уже слышали, мой папа, кандидат в кандидаты президента Беларуси и брат, руководитель штаба, вчера были задержаны. С ними до сих пор нет связи. Несмотря на невероятную смелость и самоотверженность адвокатов, их не допустили вчера к папе и Эдику.

Мне сложно подобрать слова, чтобы выразить все происходящее... но я знаю, что я не одна. Ко мне летят лучи тепла и поддержки со всего мира, и я безумно благодарна всем сообщениям. Я была до глубины души тронута цепью солидарности, которая растянулась в Минске. Огромное спасибо всем и каждому, кто не остался в стороне, кто хочет перемен и кто хочет, чтобы те незаконные действия, которые сейчас разворачиваются, больше никогда не повторились в Беларуси.

Я также знаю, что я не единственная дочь и сестра, сутками сидящая у телефона в ожидании новостей. Мое сердце с теми, кто пострадал от действий, которые в корне нарушают Конституцию Республики Беларусь и права человека.

Моя огромная просьба сотрудникам правоохранительных органов: вы же тоже папы, мамы, братья и сестры - пожалуйста, помните об этом и о том, что вы - защитники закона.

Кто знает мою семью, знают, что мы фанаты "Властелина Колец" Дж. Р. Р. Толкина; и, я думаю, многие из нас знают, как заканчивается эта история... Как говорил Сэм, "Но в конце все проходит. Даже самый непроглядный мрак рассеивается! Грядет новый день! И когда засветит Солнце, оно будет светить еще ярче!"», — написала дочь Виктора Бабарико.