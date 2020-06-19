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Лидеры ЕС продлили экономические санкции против России

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  • 19.06.2020, 16:32
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Лидеры ЕС продлили экономические санкции против России

Брюссель ожидает, что ограничительные меры станут сигналом для Кремля.

Лидеры государств и правительств стран - членов Европейского Союза решили еще на полгода продлить действие экономических санкций, связанных с банковским, финансовым и энергетическим секторами России, пишет unian.net.

Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил в Twitter. "Я приветствую сегодняшнее политическое решение лидеров ЕС продлить экономические санкции против России на еще шесть месяцев. С 2014 года санкционная политика ЕС помогла сдерживать российскую агрессию против Украины.

Санкции прислали четкий сигнал: Россия должна полностью выполнить Минские соглашения", - подчеркнул Кулеба. Как известно, сегодня состоялась видеоконференция 27 лидеров стран-членов и руководства Европейского Союза.


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