«Белсат» просит белорусов поддержать журналистов во время стримов 5 19.06.2020, 16:36

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Участники пикетов могут помочь независимым журналистам.

Редакция телеканала «Белсат» обратилась к белорусам с просьбой о поддержке:

- Дорогие зрители и читатели «Белсата», сограждане! В связи с настоящей охотой на наших журналистов в Беларуси – огромными штрафами, судами, арестами и массовой конфискацией техники прежде всего после стримов с акций протеста, мы обращаемся к вам с необычной просьбой.

Пожалуйста, если видите на улице во время массовых акций наших журналистов и операторов, присоединитесь к ним группой около 10 человек, ходите вместе с ними до самого конца стрима. Это может значительно осложнить задержание наших коллег. Помогите их защитить, чтобы мы могли продолжать выполнять свою работу – нести правдивую и независимую информацию, по-белорусски и без цензуры!

Белсатовцы.