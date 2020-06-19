Адвокат Виктора Бабарико: Он слышал о вчерашней поддержке 19 19.06.2020, 16:48

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ВИКТОР БАБАРИКО

ФОТО: BABARIKO.BY

Возможный кандидат в президенты Беларуси возмущен незаконностью своего задержания.

Претендующий на пост президента Беларуси бывший председатель правления "Белгазпромбанка" Виктор Бабарико находится в статусе подозреваемого, обвинений ему не предъявлено, сообщил БелаПАН один из его адвокатов Дмитрий Лаевский.

"Только что мы с коллегой-защитником вышли из Комитета госбезопасности. Удалось наконец увидеться с Виктором Дмитриевичем. Он бодр, слышал о вчерашней поддержке", — отметил адвокат.

"Он возмущен незаконностью своего задержания и отсутствием каких-либо для этого оснований, а также нарушением его права на юридическую помощь, потому что с момента задержания требовал адвоката", — сообщил Лаевский.

Никаких следственных действий до появления адвокатов с Бабарико не проводилось, сказал собеседник. "Поэтому отдельные информационные поводы по этому вопросу мне не понятны, — заявил он. — Принципиально Виктор Дмитриевич намерен отстаивать свою правоту".

Утром 18 июня Виктор Бабарико и его сын, руководитель инициативной группы Эдуард Бабарико были доставлены в департамент финансовых расследований Комитета госконтроля, в доме семьи Бабарико, а также в квартире Эдуарда и его девушки прошли обыски. Позднее стало известно, что отец и сын Бабарико находятся в СИЗО КГБ. На протяжении всего дня адвокаты не могли встретиться со своими клиентами.

Главный соперник диктатора Лукашенко на этих выборах был задержан утром 18 июня, когда вместе с сыном Эдуардом Бабарико направлялся в ЦИК сдать собранные подписи. За выдвижение кандидатом в президенты Виктора Бабарико подписались около полумиллиона белорусов.

Независимые эксперты и правозащитники убеждены, что уголовное преследование Виктора Бабарико - исключительно политическая расправа.