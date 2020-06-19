Литовские политики призвали президента поднять вопрос Беларуси на уровне ЕС 5 19.06.2020, 17:08

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Гитанас Науседа

Фото: DELFI

Репрессии и ущемление политических прав в Беларуси должны получить реакцию.

Общественные деятели, политологи и политики Литвы направили президенту страны Гитанасу Науседе совместное письмо с просьбой о решительном и безотлагательном ответе лидера страны на ущемление прав человека и политических свобод в Беларуси, сообщает корреспондент Charter97.org в Вильнюсе.

Президента Литвы призывают стать инициатором единой и принципиальной позиции ЕС в отношении политических преследований и потребовать немедленного освобождения Павла Северинца, Николая Статкевича, Сергея Тихановского и прочих задержанных.

«Репрессии и ущемление политических прав в Беларуси должны получить реакцию в виде неотложных мер со стороны ЕС. Литва может и просто должна использовать свой голос в Европе», — сказал один из инициаторов обращения евродепутат Пятрас Ауштравичюс.

В обращении к президенту Литвы отмечается, что режим принял беспрецедентные репрессивные меры против независимых кандидатов, оппозиции и гражданского общества. «Обычной практикой стало жестокое задержание на улицах, где неустановленные люди, не следуя никаким юридическим процедурам, просто похищают людей и ведут в неизвестном направлении. Стремясь придерживаться общей политики запугивания, белорусские власти ужесточили условия содержания под стражей, исключив возможность передачи продуктов питания задержанным, лишив их мер личной гигиены и каким-либо образом ухудшая положение задержанных», — говорится в обращении к президенту Литвы.

Письмо президенту Литвы подписали европарламентарий Пятрас Ауштравичюс, подписант акта восстановления независимости Альбинас Янушка, политолог Раймундас Лопата, профессор университета Витаутаса Великого Гинтаутас Мажейкис, парламентарии Гедиминас Киркилас, Жигимантас Павилионис и Эгидиюс Варейкис.