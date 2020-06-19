Минчанин: Был в центре Минска вчера, буду сегодня 19.06.2020, 17:20

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Фото: tut.by

Как меняет человека первая акция протеста?

Об этом нам написал минчанин Алексей, который вчера впервые принял участие в уличной акции, пишет пресс-служба гражданской кампании "Европейская Беларусь".

- Был вчера на очереди солидарности, - пишет он. - Если честно, то вообще на какой-то политической акции был впервые.

Протусовался там до полуночи, и понял, что буду выходить теперь постоянно, потому что обстановка на этом пикете просто космическая!

Больше всего меня поразило то, насколько люди просто заражались духом свободы, и вот это вот раскрепощение, как вирус, передалось и мне. Я заметил, что многие прохожие останавливались и вставали в нашу "живую цепь", многие стояли и общались даже по несколько часов, обменивались контактами и интересовались о том, как "таракашку" будем изгонять, потому что достал.

Я и раньше не особо боялся, просто осторожничал, а теперь понял всё. Понял, что не в страхе дело было, а в ощущении скажем так какой-то одинокой ненужности, забитости. Этого больше нет.

Я буду приходить на все подобные акции, и не важно, разрешены они или нет. Буду сегодня. Я знаю, что это поможет избавить всех нас от этого гнилого режима и от внутренней несвободы.