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Кремль попросил Минск аргументировать слова о «кукловодах» из «Газпрома»

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  • 19.06.2020, 17:31
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Кремль попросил Минск аргументировать слова о «кукловодах» из «Газпрома»
Дмитрий Песков
Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Дмитрий Песков заявил, что интересы российских компаний находятся под защитой государства.

За прозвучавшими из Минска словами о причастности к событиям в Беларуси неких «кукловодов», среди которых якобы есть «большие начальники» из «Газпрома», должна «последовать аргументация». Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Подобные обвинения в адрес международных компаний не могут быть голословными, должны подкрепляться аргументами», — заявил Песков.

Пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что интересы крупнейших компаний страны «всегда находятся под защитой российского государства».

«Это один из приоритетов — защита наших компаний, которые работают в других странах, в том числе и Беларуси», — заверил Песков. «Пока у меня нет никаких дополнительных комментариев на этот счет», — добавил он.


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