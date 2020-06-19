Женщина — Кочановой: передайте Лукашенко, что устали мы от него 5 19.06.2020, 17:44

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Народ за честные выборы!

Во время встречи в Барановичах с местными жителями, в основном со сторонниками оппозиции, членами инициативных групп потенциальных кандидатов в президенты, женщина попросила председателя Совета республики Наталью Кочанову передать несколько слов Лукашенко, сообщает «Еврорадио».

"Передайте ему... — говорила женщина. — Народ не хочет майдана, как он сказал. Но народ за честные выборы! Ну устали мы от Лукашенко! Топчемся на месте. Не нужен он нам больше!"