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Фотофакт: В Бобруйске собралось уже больше сотни человек

  • 19.06.2020, 17:57
  • 3,602
Фотофакт: В Бобруйске собралось уже больше сотни человек

Сегодня по всей Беларуси проходят пикеты солидарности.

«Бобруйск. Более сотни человек - в очереди к пикетам независимых кандидатов» - сообщает Telegram-канал «Баста!».

Напомним, сегодня по всей Беларуси в 18.00 начинаются пикеты солидарности с политзаключенными.

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