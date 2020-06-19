Фотофакт: В Бобруйске собралось уже больше сотни человек
- 19.06.2020, 17:57
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Сегодня по всей Беларуси проходят пикеты солидарности.
«Бобруйск. Более сотни человек - в очереди к пикетам независимых кандидатов» - сообщает Telegram-канал «Баста!».
Напомним, сегодня по всей Беларуси в 18.00 начинаются пикеты солидарности с политзаключенными.
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