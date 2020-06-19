Белорусская диаспора в Литве солидарна с политзаключенными
- 19.06.2020, 18:20
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В Вильнюсе люди вышли на акцию под бело-красно-белыми флагами.
Белорусы Вильнюса решили выразить поддержку соотечественникам. Они вышли на акцию в знак солидарности с политзаключенными.
Об этом сообщает телеграм-канал «Мая краіна Беларусь».
Напоминаем, что прямо сейчас сайт Сharter97.org ведет онлайн-трансляцию с акций солидарности, которые проходят по всей Беларуси.
В Вильнюсе люди вышли в знак солидарности с политзаключенными from Charter Vimeo on Vimeo.