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Белорусская диаспора в Литве солидарна с политзаключенными

  • 19.06.2020, 18:20
  • 1,068
Белорусская диаспора в Литве солидарна с политзаключенными
фото: svaboda.org

В Вильнюсе люди вышли на акцию под бело-красно-белыми флагами.

Белорусы Вильнюса решили выразить поддержку соотечественникам. Они вышли на акцию в знак солидарности с политзаключенными.

Об этом сообщает телеграм-канал «Мая краіна Беларусь».

Напоминаем, что прямо сейчас сайт Сharter97.org ведет онлайн-трансляцию с акций солидарности, которые проходят по всей Беларуси.

В Вильнюсе люди вышли в знак солидарности с политзаключенными from Charter Vimeo on Vimeo.


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