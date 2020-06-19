Белорусская диаспора в Литве солидарна с политзаключенными 19.06.2020, 18:20

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фото: svaboda.org

В Вильнюсе люди вышли на акцию под бело-красно-белыми флагами.

Белорусы Вильнюса решили выразить поддержку соотечественникам. Они вышли на акцию в знак солидарности с политзаключенными.

Об этом сообщает телеграм-канал «Мая краіна Беларусь».

Напоминаем, что прямо сейчас сайт Сharter97.org ведет онлайн-трансляцию с акций солидарности, которые проходят по всей Беларуси.