Вместе мы – сила 19.06.2020, 18:30

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Только мы решаем, как жить дальше.

- Только мы решаем, как нам дальше жить. Только мы можем все изменить. Это главная тема всех писем от вас, друзья, которые мы сегодня получаем, пишет телеграм-канал «Баста».

- Ребята, девчата, давайте будем смелыми и сильными! - пишет читатель. - Я обычный житель маленького городка и не хочу терпеть эту власть. Хочу перемен. Я буду выходить на улицу и требовать перемен!

Я обязательно приеду и поддержу протест! И буду так делать до победы. И, самое главное, не думайте, что все произойдет без нас. Только мы решаем, как нам дальше жить. Только мы можете все изменить. Только нам нужно выходить на улицу и ехать в центр своего города.

Вместе мы – сила. Мы – народ. Мы – граждане Беларуси!

Напоминаем, что прямо сейчас сайт Сharter97.org ведет онлайн-трансляцию с акций солидарности, которые проходят по всей Беларуси.

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