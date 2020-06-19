В Лиде на пикете собралось уже около 400 человек 19.06.2020, 20:19

2,942

Вся Беларусь встает.

- В Лиде на акции солидарности собралось уже около 400 человек, по данным наших читателей. Круто! - пишет телеграм-канал «Баста».

Сегодня по всей Беларуси продолжаются акции солидарности с политическими заключенными. Сайт Сharter97.org ведет онлайн-трансляцию.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.