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В Лиде на пикете собралось уже около 400 человек

  • 19.06.2020, 20:19
  • 2,942
В Лиде на пикете собралось уже около 400 человек

Вся Беларусь встает.

- В Лиде на акции солидарности собралось уже около 400 человек, по данным наших читателей. Круто! - пишет телеграм-канал «Баста».

Сегодня по всей Беларуси продолжаются акции солидарности с политическими заключенными. Сайт Сharter97.org ведет онлайн-трансляцию.

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