В Лиде на пикете собралось уже около 400 человек
- 19.06.2020, 20:19
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Вся Беларусь встает.
- В Лиде на акции солидарности собралось уже около 400 человек, по данным наших читателей. Круто! - пишет телеграм-канал «Баста».
Сегодня по всей Беларуси продолжаются акции солидарности с политическими заключенными. Сайт Сharter97.org ведет онлайн-трансляцию.
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