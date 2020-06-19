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Еще один кандидат в президенты Беларуси приговорен к аресту

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  • 19.06.2020, 20:32
  • 14,154
Еще один кандидат в президенты Беларуси приговорен к аресту
Юрий Губаревич

Его осудил Первомайский суд города Минска.

Выдвигающийся кандидатом в президенты Юрий Губаревич осужден на 15 суток ареста. Об этом он сообщил в "Фейсбуке":

«15 суток за проведение пикета по сбору подписей. Ровно столько отмерил мне сегодня суд Первомайского района Минска.

Пишу об этом не из камеры на Окрестина только потому, что покинул зал судебного заседания не дожидаясь решения. Присутствующие в коридоре потенциальные конвоиры немного ошалели, но ничего не могли сделать, ведь формального решения на тот момент не было.

Я понимаю, что на фоне преследования других претендентов в кандидаты моя история не самая исключительная. Но только вдумайтесь: давать административный арест за то, что обращался к гражданам и призвал подойти к пикету, чтобы поставить подпись. Эти «выборы» точно войдут в историю», — написал лидер движения «За свободу».


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