Минчане просто выходят в своих районах, становятся в цепь и аплодируют 4 19.06.2020, 20:48

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И не только в центре.

Телеграм-канал И не только в центре. «Баста» опубликовал фото с проспекта Дзержинского, где минчане стихийно выстроились в цепь солидарности.

Такого не было никогда! Не сиди дома, давай на улицу!

фото: Телеграм-канал «Баста»

фото: Телеграм-канал «Баста»

Видео: Телеграм-канал «Баста»

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