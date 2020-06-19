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Минчане просто выходят в своих районах, становятся в цепь и аплодируют

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  • 19.06.2020, 20:48
  • 6,932
Минчане просто выходят в своих районах, становятся в цепь и аплодируют

И не только в центре.

Телеграм-канал И не только в центре. «Баста» опубликовал фото с проспекта Дзержинского, где минчане стихийно выстроились в цепь солидарности.

Такого не было никогда! Не сиди дома, давай на улицу!

фото: Телеграм-канал «Баста»
фото: Телеграм-канал «Баста»

Видео: Телеграм-канал «Баста»

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