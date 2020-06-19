Видеофакт: На площади Якуба Коласа в Минске люди скандируют «Выпускай!»1
- 19.06.2020, 21:10
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«Трехпроцентный» перепугался не на шутку.
В эту пятницу по всей Беларуси продолжаются акции солидарности с политическими заключенными.
На площади Якуба Коласа в Минске сейчас движение продолжается. Люди скандируют "Выпускай!". Об этом пишет телеграм-канал «Баста».
Сайт Сharter97.org ведет онлайн-трансляцию с акций по всей стране.
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