Видеофакт: На площади Якуба Коласа в Минске люди скандируют «Выпускай!» 1 19.06.2020, 21:10

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«Трехпроцентный» перепугался не на шутку.

В эту пятницу по всей Беларуси продолжаются акции солидарности с политическими заключенными.

На площади Якуба Коласа в Минске сейчас движение продолжается. Люди скандируют "Выпускай!". Об этом пишет телеграм-канал «Баста».

Сайт Сharter97.org ведет онлайн-трансляцию с акций по всей стране.

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