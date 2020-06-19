Санников: Сейчас в Беларуси происходит восстание народа против Лукашенко 5 19.06.2020, 21:31

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Андрей Санников

Фото: charter97.org

Ненависть к нему просто зашкаливает.

Об этом заявил в комментарии изданию "Гордон" лидер гражданской кампании "Европейская Беларусь" Андрей Санников.

"Сейчас в Беларуси происходит революция, которая началась как подписная, а теперь она трансформируется в процесс обрушения режима. Происходит восстание народа против "Саши три процента". Такие клички просто так не прилипают. Лукашенко подготовил мобилизацию людей своим хамским к ним отношением. И, конечно, свою роль сыграла пандемия. То, что сознательно сгоняли людей на массовые мероприятия, подвергая их жизнь угрозе. Такими действиями Лукашенко подготовил почву. Ненависть к нему просто зашкаливает", – отметил политик.

"В этой кампании, в отличие от предыдущих, есть реальные кандидаты. Но реальный конкурент Лукашенко – сам народ. Конечно, в Беларуси не будет майдана. Будет Плошча. От этого никуда не уйти. Вчерашняя и сегодняшние акции в Минске показали, что люди уже не собираются сдаваться. Теперь все может быть", – отметил политик.

"По сути, диктатор нынешние выборы с треском проиграл. Сейчас надо говорить о спасении людей, которых бросают в тюрьмы – активистов и членов инициативных групп. Раньше им давали по 15 суток. А сейчас – 90 суток. Их пытают в тюрьмах – не дают воды, держат в холодных камерах, льют хлорку на пол. Это же гестаповские методы", – подчеркнул Санников.