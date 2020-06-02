Евгений Афнагель: Мы видим неадекватного и испуганного старика 41 2.06.2020, 7:36

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Фото: РИА «Новости»

Большинство осознало себя большинством.

31 мая во всех крупных городах Беларуси прошли массовые пикеты по сбору подписей за выдвижение в президенты Светланы Тихановской. Люди пришли, чтобы оставить свои подписи за перемены и поддержать блогера Сергея Тихановского, арестованного властями после провокации во время легального пикета по сбору подписей в Гродно.

Координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Евгений Афнагель рассказал сайту Charter97.org, в чем заключался феномен воскресных событий и готова ли Беларусь к переменам.

- С одной стороны, белорусы действительно удивили. Но с другой стороны, мы еще полгода-год назад говорили о том, что такая ситуация сложится. Оппозиция говорила о том, что у Лукашенко уже нет рейтинга, нет поддержки. Мы говорили о том, что люди готовы к переменам, готовы бороться за перемены. Сейчас это произошло.

В воскресенье вышли люди в десятках городах, даже в тех, где не было пикетов, например — в Волковыске и Мостах. Люди собирались на центральных площадях своих городов просто, чтобы обсудить проблемы и ситуацию в стране. Для меня это не было сюрпризом, потому что все, кто живет в Беларуси, видят, какая сложилась ситуация, видят, что не зря Лукашенко получил новую кличку «Саша 3 процента». Это и есть его реальный рейтинг.

Это феномен для тех, кто не верил в белорусов. Но сама ситуация необычна в том, что десятки тысяч людей, которые далеки от политики, которые не сильно ориентируются в политической ситуации, которые жили до этого своей обычной жизнью, пришли на пикеты за Светлану Тихановскую, чтобы поддержать ее, чтобы потребовать освобождения ее мужа.

Хотел бы сказать, что сама власть создала эту ситуацию. Наглый арест Сергея Тихановского, провокация, которую все увидели в прямом эфире, просто вывела из себя многих людей, которые до этого не особо интересовались политикой.

В воскресенье я прошел мимо одной из очередей на Комаровке. Я видел, что вдоль нее происходило штук десять стихийный митингов. Получается, что люди везде обсуждали ситуацию, обменивались мнениями, знакомились, поддерживали друг друга, скандировали лозунги, требовали освобождения Сергея. Это было вдоль всей очереди.

Феномен заключается в том, что сейчас люди сами организуются. Также появилось много лидеров, блогеров, стримеров, которые вели прямые эфиры, разговаривали с людьми. Эта ситуация необычная для нас. Именно она дает уверенность в том, что, когда Лукашенко пытается действовать старыми методами, арестовывая известных лидеров, это больше не работает. Вместо одного задержанного появится множество других лидеров, которые будут готовы повести за собой.

- Раньше протестной активностью отличалась белорусская столица, а в последнее время мы видим сотни и тысячи белорусов из регионов, которые не боятся показать свое отношение к власти.

- На самом деле, это не в первый раз. Вспомните, во время протестов «тунеядцев» было тоже самое. Во многих райцентрах в процентном соотношении выходило намного больше людей, чем в Минске. Сейчас ситуация еще больше усугубилась, потому что если в Минске хотя бы у части населения была нормальная работа и, относительно остальных белорусов, нормальный заработок, то в регионах люди получают по 150-200 рублей. Жить на такие деньги невозможно. Белорусы видят, что сейчас появился шанс на перемены. Главное — большинство белорусов осознало, что оно большинство.

Это еще одна составляющая того феномена, который мы увидели в воскресенье. Люди увидели, что не только в их небольшом городе или райцентре плохая ситуация. Они увидели, что это проблема всей страны, что таких, как они — тысячи. Это говорит о том, что перемены неизбежны, перемены близки.

- Чем бы вы объяснили успех блогера Тихановского, который стал народным героем? Почему его так любят простые люди и так боятся власти?

- Сергей просто обычный парень из Гомеля. Он такой же, как большинство белорусов. Подавляющее большинство отождествляет себя с ним и его с собой. Он разговаривает на понятном языке о проблемах людей, у него потрясающая харизма и природное обаяние. Все это вместе очень быстро сделало из него народного лидера.

Люди так ненавидят диктатора, что сейчас любой человек, который смело выступает против него, критикует, говорит «я готов сменить Лукашенко и знаю, как это сделать», получит колоссальную поддержку народа.

- Каких результатов стоит ждать от этой избирательной кампании?

- Я жду смены власти. Никогда в Беларуси не было такой ситуации, как сейчас. Не было такой ненависти к режиму, не было такой ужасной экономической ситуации, не было такого воодушевления и надежды у людей — сложились три фактора, которые приведут к поражению Лукашенко.

У диктатора нет сторонников, нет рейтинга, нет никаких козырей, и он выглядит неадекватным, испуганным стариком. Мы даже видим это по вчерашним высказываниям. У него самого уже нет уверенности в своих силах.

Поэтому я уверен, что перемены будут в этом году. В этом году Лукашенко уйдет.