Под Мурманском рухнул единственный железнодорожный мост, соединявший регион с остальной Россией 30 2.06.2020, 7:47

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Мост был построен в 30-е годы XX века.

В Мурманске на северо-западе России обрушился железнодорожный мост через реку Кола, сообщает главное управление МЧС по Мурманской области. Он был построен в 30-е годы XX века, а последний раз ремонтировался в 2014 году. Это единственный железнодорожный путь, который соединяет Мурманск с остальной частью России, сообщает currenttime.tv.

Насыпь опоры железнодорожного моста на перегоне станций Кола – Выходной подмыло из-за интенсивного таяния снега и высокого уровня воды в реке Кола. "Сегодня в 14:30 пострадавшая опора не выдержала, и вследствие этого произошло обрушение надводной части моста", – уточняется в сообщении МЧС.

По данным мурманского телеканала "ТВ-21", жертв при обрушении не было, поезда по мосту в этот момент не ходили. Люди и техника на момент обрушения на мосту также не работали.

О повреждении опоры железнодорожного моста водой стало известно еще 30 мая. В тот же день движение поездов приостановили, а людей из Мурманска до следующей станции – Выходной – начали доставлять на автобусах, составив специальное расписание. 31 мая губернатор Мурманской области Андрей Чибис писал в фейсбуке, что посетил место повреждения моста: по его словам, опора "не выдержала силы прибывающей воды". ⠀⠀

"Работы на мосту уже стартовали, пролеты сейчас демонтируют. Полностью завершить ремонт планируем за две-три недели. Всех, кто работает и приедет работать на объект, обязательно проверим на коронавирус", – пообещал он.

Мурманская транспортная прокуратура начала проверку по данному факту. "В ходе проверки будет дана оценка действиям должностных лиц железной дороги, подрядных организаций на предмет соблюдения законодательства при проведении ремонтных работ на мосту, а также технических требований по его содержанию и обслуживанию в период эксплуатации", – указывает Северо-Западная транспортная прокуратура.