Фотофакт: В Гомеле требуют освободить Тихановского и Статкевича 3 2.06.2020, 7:54

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Фото: gomelspring.org

Силовикам напомнили о шаткости их положения.

В разных районах Гомеля неизвестные люди расклеили листовки «Свободу политзаключенным Сергею Тихановскому и Николаю Статкевичу. Помните, милиция, система начинает уничтожать своих слуг, как только они разбираются с ее врагами», сообщает «Гомельская весна».

Напомним, 29 мая в Гродно на пикете по сбору подписей в поддержку кандидата протеста Светланы Тихановской после милицейской провокации задержали ее мужа и главу инициативной группы блогера Сергея Тихановского. Белорусские правозащитники признали его политзаключенным.

Один из лидеров белорусской оппозиции Николай Статкевич был задержан в Минске 31 августа, когда направлялся на легальный пикет по сбору подписей за Светлану Тихановскую. 1 июня политика приговорили к 15 суткам административного ареста.