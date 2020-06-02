Врачи выделили новую группу риска по коронавирусу 7 2.06.2020, 7:59

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Кто в нее попадает?

К новой группе риска по коронавирусу можно отнести пьющих и курящих людей, считают врачи. Согласно исследованиям, поврежденные легкие курильщиков более уязвимы для вируса, из-за чего любители сигарет чаще остальных находят у себя более 10 симптомов COVID-19 и в два раза чаще нуждаются в госпитализации. В случае с алкоголем люди сильно рискуют своим иммунитетом, а также оказываются на пороге зависимости: привычка поднимать себе настроение выпивкой в тяжелое время может привести к алкоголизму, пишет gazeta.ru.

Пьющих и курящих людей стоит выделить в отдельную группу риска по коронавирусу, так как их здоровье из-за вредных привычек становится наиболее уязвимым. Такого мнения придерживается президент Российской ассоциации общественного здоровья Андрей Демин.

«В этом вопросе разбиралась Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и дала официальное заключение, что любое потребление алкоголя, помимо того что поражает иммунную систему, еще вредит легким, нарушает синтез необходимых веществ в печени, а это как раз те две «системы» в организме, которые должны обезвреживать в нем все вредные вещества», — рассказал эксперт «Парламентской газете».

По словам Демина, не менее плачевными последствиями угрожает курение, которое и без вируса сопровождается тяжелым поражением легких в большинстве случаев.

«Природа так предусмотрела, что у нас все органы и функции имеют определенный запас прочности, функциональный резерв. У многих курящих людей эти резервы исчерпаны еще до встречи с инфекцией. Поэтому курящих и пьющих людей наряду с хроническими больными и людьми пожилого возраста можно отнести к группе риска по коронавирусу», — заключил врач.

Курильщиков госпитализируют чаще

Ранее о том, что у большинства курильщиков коронавирус проходит в тяжелой форме, предупреждал Роспотребнадзор. Как подчеркнули представители ведомства, употребление табака повышает риск заражения инфекцией через рот. «В случае заражения курящим угрожает более высокий риск тяжелого течения болезни, поскольку их легкие уже повреждены», — указано в сообщении.

По словам главного внештатного психиатра-нарколога Минздрава России Евгения Брюна, в период распространения коронавируса курение представляет особую опасность и может повысить риск летального исхода болезни.

«Употребление табачной продукции любыми способами опасно!

А в ситуации пандемии вируса COVID-19 — это смертельно!», — заявлял Брюн.

Подробное исследование влияния курения на течение коронавируса опубликовали и британские специалисты из Имперского колледжа Лондона и Королевского колледжа Лондона на сервисе препринтов Medrxiv.

Согласно данным, которые они собирали на протяжении месяца с помощью специального приложения, курильщики на 14% чаще сообщали о появлении основных симптомов COVID-19 — жара, кашля и проблем с дыханием. У них также в полтора раза чаще развивались диарея, потеря аппетита, делирий, боли в горле, груди и мышцах, потеря обоняния.

Как оказалось, у любителей сигарет на 42% чаще развивалось более десяти симптомов заболевания по сравнению с некурящими, что в очередной раз доказало отсутствие «защитного» эффекта от курения.

Кроме того, курильщикам более чем в два раза чаще требовалась госпитализация. «Наши результаты убедительно доказывают связь между курением и индивидуальным риском, связанным с COVID-19, включая симптоматическую нагрузку и риск госпитализации», — заявили ученые.

«Трезвое состояние становится дискомфортным»

В случае с алкоголем, Роспотребнадзор также рекомендовал ограничить его употребление в условиях распространения коронавируса. Как уточнили в ведомстве, крепкие напитки не только не убивают вирус, но и наоборот повышают уязвимость человека перед COVID-19.

«Страх и дезинформация привели к появлению опасного мифа о том, что употребление алкогольных напитков с высоким содержанием спирта может убивать вирус, вызывающий COVID-19. Это не так», — подчеркнули в ведомстве.

Советовал не искать спасение от коронавируса в алкоголе и главный нарколог РФ Евгений Брюн. «Этанол способствует тому, что клетки, в том числе и иммунные, начинают плохо работать. Вирус на алкогольную интоксикацию садится гораздо легче», — пояснял он сайту kp.ru.

По словам Брюна, алкоголь может создать иллюзию приподнятого настроения во время длительного нахождения дома, однако такими темпами очень легко дойти до алкоголизма.

«Субъективно приятные реакции, которые вызывает алкогольная интоксикация, неестественны и непродолжительны. Человек быстро привыкает к транквилизирующим эффектам этилового спирта, и для достижения желаемого эффекта день ото дня ему требуется повышение доз алкоголя, трезвое состояние становится дискомфортным», — цитировало слова врача Агентство городских новостей «Москва».

В результате у тех, кто склонен к потреблению алкоголя на регулярной основе, развивается раздражительность, растет тревога, нарушается сон. Кроме того, если количество спиртного, выпиваемого за сутки, достаточно велико, свои полезные свойства будет терять и медикаменты, которые вы пьете на постоянной основе или в качестве профилактики от коронавируса. Часть алкоголя будет также выходить через легкие, ухудшая ситуацию.

По словам врача, полезным спирт может быть только для дезинфекции рук и поверхностей. Однако и тут важно знать меру, так как кожа может высохнуть и покрыться мелкими трещинами.