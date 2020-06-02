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Блогер, который бросил вызов Лукашенко

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  • 2.06.2020, 8:05
  • 10,443
Блогер, который бросил вызов Лукашенко
Фото: euroradio

Российское издание - о феномене Сергея Тихановского.

В Беларуси тысячи людей вышли на предвыборные пикеты и требуют отпустить из-под стражи блогера Сергея Тихановского, пишет российское издание «Настоящее время».

Он критиковал в своих видео власть и пытался принять участие в выборах президента, но ЦИК Беларуси ему отказал – и тогда кандидатом в президенты удалось зарегистрироваться жене Сергея.

О том, кто такой Сергей Тихановский и о феномене народного блогера - смотрите в видеосюжете издания.


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