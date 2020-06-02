Блогер, который бросил вызов Лукашенко

Блогер, который бросил вызов Лукашенко4
- 2.06.2020, 8:05
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Российское издание - о феномене Сергея Тихановского.
В Беларуси тысячи людей вышли на предвыборные пикеты и требуют отпустить из-под стражи блогера Сергея Тихановского, пишет российское издание «Настоящее время».
Он критиковал в своих видео власть и пытался принять участие в выборах президента, но ЦИК Беларуси ему отказал – и тогда кандидатом в президенты удалось зарегистрироваться жене Сергея.
О том, кто такой Сергей Тихановский и о феномене народного блогера - смотрите в видеосюжете издания.