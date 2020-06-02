ВВС: Тихановский поднял тысячи человек по всей Беларуси

ВВС: Тихановский поднял тысячи человек по всей Беларуси9
- 2.06.2020, 8:54
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Авторитетное издание опубликовало фильм о народном блогере и ситуации в нашей стране.
«В Беларуси готовятся к президентским выборам – они должны пройти 9 августа», - говорится в фильме британского издания ВВС, посвященного Сергею и Светлане Тихановским, пикеты в поддержку которых собирают десятки тысяч человек по всей Беларуси.
«По сведениям правозащитников, за минувшие выходные по всей стране были задержаны 50 человек - сборщики подписей, активисты пикетов в поддержку альтернативных Лукашенко кандидатов.
Среди задержанных - блогер Сергей Тихановский. Его жена зарегистрирована претендентом на пост президента, и он собирал подписи в ее поддержку в городе Гродно.
Тихановского часто называют «белорусским Навальным». Он ведет популярный канал в YouTube, где критикует Лукашенко», - говорится в фильме ВВС.