ВВС: Тихановский поднял тысячи человек по всей Беларуси 9 2.06.2020, 8:54

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Фото: belsat.eu

Авторитетное издание опубликовало фильм о народном блогере и ситуации в нашей стране.

«В Беларуси готовятся к президентским выборам – они должны пройти 9 августа», - говорится в фильме британского издания ВВС, посвященного Сергею и Светлане Тихановским, пикеты в поддержку которых собирают десятки тысяч человек по всей Беларуси.

«По сведениям правозащитников, за минувшие выходные по всей стране были задержаны 50 человек - сборщики подписей, активисты пикетов в поддержку альтернативных Лукашенко кандидатов.

Среди задержанных - блогер Сергей Тихановский. Его жена зарегистрирована претендентом на пост президента, и он собирал подписи в ее поддержку в городе Гродно.

Тихановского часто называют «белорусским Навальным». Он ведет популярный канал в YouTube, где критикует Лукашенко», - говорится в фильме ВВС.