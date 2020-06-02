В недавнем эпицентре коронавируса в ЕС за сутки никто не умер 1 2.06.2020, 9:32

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Жесткие карантинные меры дали результат.

Две европейские страны, которые еще совсем недавно считались эпицентром пандемии коронавируса, демонстрируют неплохие результаты после смягчения некоторых карантинных мер.

В Испании, которая находится на четвертом месте по распространению COVID-19 в мире, впервые с начала вспышки за сутки никто не умер, сообщает Sky News. Начальник службы неотложной медицинской помощи в стране Фернандо Саймон назвал данные «очень, очень обнадеживающими». Первые два летальных случая в Испании зафиксировали 3 марта, уже 2 апреля было 950 смертей за сутки. Страна продолжает смягчать карантинные меры и готовиться пустить иностранных туристов через месяц. В Испании почти 240 тысяч случаев коронавируса, умерли 27 127 человек.

На пятом месте в мире по распространению инфекции находится Италия (233 тысячи инфицированных и 33 475 умерших). Здесь зафиксировали минимальное число заражений за сутки с 26 февраля — 178, пишет ТАСС. За сутки в стране умерли 60 человек.

Всего в мире, по данным на 2 июня, коронавирусом заражены 6,6 млн человек, умерли 374 тысячи человек, выздоровели 2,6 млн пациентов.