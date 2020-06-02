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Виктор Бабарико: Мы собрали почти 100 тысяч подписей

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  • 2.06.2020, 9:27
  • 7,078
Виктор Бабарико: Мы собрали почти 100 тысяч подписей
Виктор Бабарико
Фото: belgazprombank.by

Экс-глава «Белгазпромбанка» заявил, что нацелен на миллион подписей.

Инициативная группа Виктора Бабарико собрала за неполные две недели почти 100 тысяч подписей. Об этом экс-банкир, претендент на президентский пост сообщил в «Фейсбуке».

«Продолжается сбор подписей, и мы уже вплотную приблизились к взятию первого барьера в 100.000! Но я уверен: мы можем гораздо больше! Наша цель — 1.000.000!» — написал политик.

100 тысяч подписей — необходимый минимум для регистрации кандидата в президенты.

Сбор подписей за выдвижение политиков кандидатами в президенты продлится до 19 июня.


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