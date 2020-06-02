Археологи обнаружили мифический город египетских фараонов 2.06.2020, 10:06

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иллюстрационное фото

Город нашли на дне реки Нил.

В Египте археологи обнаружили на дне реки Нил хорошо сохранившейся комплекс строений, который может быть мифическим городом фараонов. Сообщается, что это открытие позволит ученым продвинуться в изучении истории древней цивилизации, пишет lenta.ua.

Как свидетельствуют древние летописи, к примеру, того же Геродота, греческие герои во времена Троянской войны пытались найти убежище в Египте, однако не сумели попасть к фараону из-за охранявшего город Тониса. Впоследствии следы этого уникального поселения были стерты практически со всех карт, а потому специалисты признали истории о нем легендами или мифами. Однако математик Франк Годдио сумел обнаружить город на 7-километровой глубине неподалеку от Александрии еще три десятка лет тому назад. Французскому специалисту понадобились годы для того, чтобы доказать реальность своей версии и привлечь археологов к исследованию.

Ученый воспользовался технологией электромагнитного перетаскивания, разработав с ее помощью сложную модель дна реки Нил, в результате чего и были выявлены весьма необычные особенности его строения. Позднее дайверы нашли на дне реки в указанном месте огромные стены и блоки, изготовленные из известняковых пород, что натолкнуло экспертов на мысли о портовом назначении города в прошлом. Позднее в рамках полноценной археологической экспедиции на этом месте были найдены постройки древних храмов, остатки статуй и прочих сооружений.