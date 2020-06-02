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Коронавирус поразил завод «Бобруйскагромаш»

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  • 2.06.2020, 10:19
  • 2,296
Коронавирус поразил завод «Бобруйскагромаш»
иллюстрационное фото БелТА

На изоляцию отправляют сменами и отделами.

Случаи заражения коронавирусом обнаружены на заводе "Бобруйскагромаш". Одна из смен охраны и один из отделов – на самоизоляции, сообщает телеграм-канал "Баста!".

"Завод "Бобруйскагромаш", - пишет читатель из Бобруйска. - Отправили целый отдел на самоизоляцию. Некоторые из этого отдела попали в больницу с пневмониями.

Также смену охраны в полном составе на изоляции. Остальная охрана работает в режиме сутки через двое".

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