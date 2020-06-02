Умер президент Европейских олимпийских комитетов 1 2.06.2020, 10:22

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Янез Косьянчич

Фото: ajansspor.com

Янез Косьянчич скончался после продолжительной болезни.

Президент Европейских олимпийских комитетов (ЕОК) Янез Косьянчич скончался 1 июня после продолжительной болезни, сообщает сайт НОК.

Один из лидеров европейского спорта с 2017 года возглавлял ЕОК. Ранее Янез Косьянчич руководил Олимпийским комитетом Словении (1991−2014), занимал пост вице-президента Международной федерации лыжного спорта (с 2010 года), а также являлся членом МОК, входил в состав исполкома ЕОК, с 2013 по 2016 годы занимал пост вице-президента ЕОК.

В 2019 году он принял участие в церемониях открытия и закрытия II Европейских игр в Минске.