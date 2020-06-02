Ударим тапком по таракану! 3 Виктор Горбачев

2.06.2020, 10:27

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Фото: ТАСС

О панических мыслях диктатора.

Понятно, что тапок не заменит булыжник. Однако. А если их будет миллион? Да с жесткой подошвой? И страшно подумать, а если их будет у каждого да по паре? Это уже два миллиона! Жуть. Да еще и с шипами.

И вот че делать? Ну, тараканам что делать? Бежать? Или прятаться за плинтус? Тут, беги не беги, а могут и на ходу прихлопнуть. Спрятаться? А коли найдут? Опять же, прихлопнут еще больнее.

А может запретить? Ну, изготовление этих тапок тут, завоз из-за пределов сюда, и вообще! Вообще продажу запретить! Временно изъять из оборота. До осени. А ходить в резиновых ботах. А что? Дожди да ветра будут. Ветродуи дуют холодами. Тут уж не до тапок.

Решено. Декрет - о запрете тапок. Указ - слово «тапки» из оборота изъять. Вот и решена проблема.

Погодите-погодите… Так это же че получится? Запретишь тапки, так они за булыжники возьмутся? Значит, надо вместе с тапками, и булыжники запретить?! Идешь по мостовой, а под ногами песочек…

А может оставить эти тапки? Семь бед - один ответ. Ведь найдут же все равно. Или бежать? Раньше времени бежать. До того, как. И все, что нажито непосильным трудом, с собою прихватить. На всякий случай.

А мы? А мы ударим тапком по таракану.

Виктор Горбачев, «Фейсбук»