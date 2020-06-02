Опрос: кто лидирует в президентской гонке в Польше 2.06.2020, 10:32

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Фото: charter97.org

Определились явные фавориты.

Действующий президент Польши Анджей Дуда имеет все шансы победить в первом туре президентских выборов, но у будут сразу три серьезных соперника во втором туре.

Об этом свидетельствует последний опрос United Surveys для Dziennik Gazeta Prawna и RMF FM.

По данным опроса, Дуда побеждает в первом туре выборов. За него готовы проголосовать 41,2% респондентов. Кандидат от оппозиционной "Гражданской коалиции" Рафал Тшасковский может получить 27% поддержки, антисистемный кандидат Шимон Головня - 12%, Владислав Косняк-Камыш с Польской народной партии - 7%, Кшиштоф Босак с "Конфедерации" - 6,6%.

Но во втором туре Дуде не стоит надеяться на легкую победу. Хотя он побеждает почти в каждой конфигурации, его преимущество минимальное в трех случаях.

Если во второй тур выйдет Рафал Тшасковский, он получит 44,3%, Дуда - 44,5%.

В поединке с Шимоном Головней Дуда мог бы рассчитывать на 43,4%, а его конкурент - на 43,1%.

В случае столкновения Дуды с Косняком-Камышом оба кандидата могут рассчитывать на 45,3% поддержки.