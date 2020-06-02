«Скорая» отказалась приезжать к пожилому минчанину с симптомами COVID-19 2.06.2020, 10:40

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Он провел шесть часов в приемном отделении больницы.

Скорая отказалась приезжать к пожилому минчанину с симптомами Covid-19. Он провел шесть часов в приемном отделении 5-й клинической больницы перед госпитализацией. Тест на коронавирус не делают, никакой информации родственникам не дают, сообщает телеграм-канал "Баста!".

"Меня зовут Владислав, я из Минска, - пишет читатель канала. - Обращаюсь к вам, с просьбой о помощи.

Моему дедушке, Олегу Александровичу 1949 года рождения в пятницу 22 мая стало плохо, начала подыматься температура. В субботу 23 мая температура держалась на уровне 38-38.5, на следующий день поднялась до 39. Жаропонижающие не помогали, других симптомов не было.

Решили вызывать скорую. Дежурный скорой помощи отказал в выезде, якобы за неимением явных симптомов коронавируса, и порекомендовал обратиться в поликлинику по месту проживания. 25 мая был вызван врач на дом, после осмотра назначил антибиотик "Азитромицин", препарат "Тамифлю" и парацетамол, а также направление на рентген.

Температура по прежнему доходила до 39 и сбивалась максимум до 38. Появились боли в груди, одышка.

Во вторник я завез дедушку в поликлинику на рентген, где после двухчасовой очереди и толпы людей ему сделали снимок, на котором была выявлена двухсторонняя пневмония. Из поликлиники дедушку забрала скорая помощь, и он был доставлен в 5-ю городскую клиническую больницу, где провел в приемном отделение следующие шесть часов. Ему сделали КТ, и он постоянно находился в кругу таких же заболевших. Наконец, в девятом часу вечера его направили в палату.

На сегодняшний день температура по прежнему не спадает, бывает подымается выше 39, сбивают её капельницами. Дают кислород. За неделю пребывания в больнице, речь о тесте на коронавирус не идет. Самочувствие постоянно ухудшается, дедушке становится тяжело дышать и говорить.

Дозвониться до заведующего отделением, в ординаторскую, на пост, и до старшей медсестры, по телефонам указанным на сайте 5-й больницы за все это время не удалось.

Я и вся моя семья очень переживает за состояние дедушки, и мы хотим получить хоть какие-то разъяснения о том, какое лечение ведется, почему не делается тест на коронавирус".

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