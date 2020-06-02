Премьер Канады выступил против появления Путина на саммите G7 1 2.06.2020, 11:04

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Джастин Трюдо

«Большая семерка» включает Канаду, Францию, Германию, Италию, Японию, Великобританию и США.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо считает последнее предложение американского президента Дональда Трампа пригласить на следующий саммит G7 Путина таким, что порождает старые споры между США и другими участниками «Большой семерки». Об этом пишет «Униан».

Трюдо отметил, что с тех пор, как Россию выгнали из G7, ничего не изменилось – часть украинской территории остается аннексированной.

«Россию исключили из «Большой семерки» после того, как она вторглась в Крым. Из-за ее постоянного неуважения и нарушения международных правил и норм она остается за пределами «семерки» и будет там оставаться», – напомнил премьер.

«Большая семерка» включает Канаду, Францию, Германию, Италию, Японию, Великобританию и США. При этом председательство ежегодно меняется среди стран-членов. ЕС также является участником.

Как сообщалось ранее, Трамп отложил саммит G7 к осени и допустил, что пригласит на встречу Россию, а также лидеров ряда других стран, чтобы расширить клуб, который он назвал "очень устаревшим". Трамп добавил, что хочет пригласить лидеров России, Индии, Австралии, Южной Кореи на встрече в сентябре или, возможно, уже после президентских выборов, которые в США пройдут в ноябре.