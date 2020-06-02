«Подпишусь за всех, кто против! Не могу больше терпеть эту рожу» 3 2.06.2020, 11:41

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Фото: ТАСС

Диалог с 80-летней бабушкой на пикете в Минске.

Интересный диалог произошел у пикета на Комаровском рынке. О нем рассказал подписчик телеграм-канала "Баста!" из Минска.

"Заезжал я на выходных в магазин с белорусской национальной атрибутикой, который находитися возле Комаровки. Надо было купить прикольных открыток для тех, кого недавно свинтили на сутки на пикете в поддержку Тихановского. Очень странно, но очередь подписаться снова была большой. Это при том, что я, да и не только я, думал что пикета там сегодня не будет. Нигде он не афишировался.

Стою на переходе. Подходит бабушка лет 80. Еле ходит, видимо с ногами какие-то проблемы, и вслух удивляется:

- Что это за очередь такая?

- Это подписи собирают за одного протестного кандидата.

- А почему протестного?

- Потому что кандидат оппозиционный. Против него дело сфабриковали недавно уголовное, и сейчас вместо него идет его жена

- И как, много за него кто голосует?

- Посмотрите, какая очередь. Вчера было еще больше, люди три часа стояли, чтобы поставить подпись. Выборов честных при Лукашенко не все равно не бывает. И тут сбор подписей используют больше как возможность легально выступить и заявить об этом.

- А а как зовут его?

- Сергей Тихановский. Жена - Светлана.

- Я к сожалению не слышала о нем. Знаю про Бабарико. Банкир. Тоже оппозиционер. За него подписывалась.

- А за Тихановских подпишитесь?

- Подпишусь за всех кто против! Не могу больше терпеть эту рожу! 26 лет на горбу у нас сидит!

Бабушка подписалась. Пропустили ее без очереди. Все таки нужно уважать старшее поколение, и всех своих. Всех - кто против".

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